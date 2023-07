Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflüchtiger BMW-Fahrer richtet hohen Schaden an

Polizei sucht Zeugen (24.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagabend, wenige Minuten vor Mitternacht, auf der Straße "Deutenbergring" gekommen. Ein Unbekannter mit einem dunklen 3-er BMW der Baureihe E90/91 geriet auf Höhe des Gebäudes Deutenbergring 156 zu weit nach rechts und prallte gegen einen geparkten Smart Roadster. Diesen schob er mit Wucht gegen einen davor stehenden KIA C'eed, der noch gegen ein weiteres Auto, einen Renault Twingo, stieß. Nach dem heftigen Zusammenstoß hatten der Smart und der KIA nur noch Schrottwert, am Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Den Gesamtschaden an allen drei Autos schätzte die Polizei auf über 20.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne anzuhalten, mit seinem ebenfalls schwer beschädigten 3-er BMW über die Straße "Brandenburger Ring". Die Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und sucht Zeugen des Unfallhergangs oder Hinweise auf den Besitzer oder zum Verbleib des dunklen, beschädigten Dreier-BMW.

