Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Junger Mann baut betrunken einen Unfall, flüchtet, kommt von der Fahrbahn ab und prallt schließlich in eine Grundstücksmauer (20.07.2023)

Steißlingen, Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein junger Mann hat am Donnerstagabend einen Unfall gebaut, ist dann von der Unfallstelle geflüchtet und kurz darauf mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Grundstücksmauer geprallt. Gegen 22.40 Uhr war ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Kreisstraße 6164 von Radolfzell in Richtung Steißlingen unterwegs. Am Kreisverkehr zur Landesstraße 223 kollidierte er mit einem sich bereits im Kreisverkehr befindlichen und in Richtung Steißlingen fahrenden Audi eines 56-Jährigen. Anschließend setzte der junge Mann seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Die 55-jährige Beifahrerin des Audis erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Kurze Zeit später konnte der im Frontbereich stark beschädigte Mercedes im Rahmen der Fahndung auf der Landesstraße 191 in Fahrtrichtung Stockach von einer Polizeistreife festgestellt werden. Im Kreisverkehr Zollbruck stoppte der 24-Jährige sein Auto, fuhr dann jedoch weiter in Richtung Nenzingen, wo er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und frontal in eine Grundstücksmauer prallte. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 24-Jährigen fest. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Um den stark demolierten Daimler, an dem Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des Schadens an der Mauer ist noch nicht bekannt.

