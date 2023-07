Reichenau (ots) - In der Nacht von Montag, 17.07.2023, auf Dienstag, 18.07.2023, ist ein unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Schulstraße eingestiegen. Im Zeitraum zwischen 01 Uhr und 02.15 Uhr gelangte der Unbekannte über eine geöffnete Terrassentür unbemerkt in den Schankraum des "Baurenhorn", wo er aus einer Schublade einen Geldbeutel mit Wechselgeld, ...

mehr