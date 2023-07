Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus in der Haydnstraße (22.07.2023)

Steißlingen (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Haydnstraße eingebrochen. Über eine Terrassentür verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen. Dort durchsuchte und durchwühlte der Täter auf allen Stockwerken sämtliche Schränke und Schubladen und verließ das Gebäude anschließend wieder über die Terrassentür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die am Samstag Verdächtiges im Bereich der Haydnstraße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

