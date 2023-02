Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - zwei zum Teil schwer verletzte Personen nach Auffahrunfall auf der A31

Wietmarschen (ots)

Zwei hintereinander fahrende Fahrzeuge fuhren gegen 1.00 Uhr auf der A31 in Richtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 40-jährige Fahrer eines VW Transporter auf seine vor ihm fahrende 38-jährige Fahrerin eines VW-Polo auf. Daraufhin kam der Polo von der Fahrbahn nach rechts ab, durchbrach einen Wildzaun und kam auf der Fahrerseite liegend in einem angrenzenden Waldstück an einem Baum zum Stillstand.

Die 38-Jährige wurde durch die Feuerwehr schonend aus dem Fahrzeug befreit und kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 40-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt, wurde jedoch zu weiteren Maßnahmen zur Dienststelle verbracht, da er gemäß einem Atemalkoholtest mit 1,22 Promille und Alkoholeinfluss stand. Der 18-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und die 17- und 34-jährigen weiteren Insassen im Transporter blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell