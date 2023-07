Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zutritt zur Wohnung erschlichen und Seniorin bestohlen - Polizei bittet um Hinweise (22.07.2023)

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Samstagmittag Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in der Ekkehardstraße erschlichen und ihr anschließend mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Gegen 12 Uhr klingelten zwei unbekannte Frauen und ein Mann an der Wohnungstür einer 86-Jährigen. Unter dem Vorwand dringend auf die Toilette zu müssen, gewährte die Seniorin einer der Frauen Einlass. Während die Unbekannte angeblich das Klo aufsuchte, versuchten die beiden wartenden die 86-Jährige abzulenken und sich ebenfalls in die Wohnung zu drängen. Kurz darauf merkte die Frau, dass die Unbekannte sich an ihrer Handtasche zu schaffen machte und damit das Haus verlassen wollte. Als die Seniorin versuchte nach ihrer Tasche zu greifen ging der unbekannte Mann dazwischen und schlug ihr mit der Tasche gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die drei in unbekannte Richtung.

Zu den beiden unbekannten Frauen liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Frau, die im Haus war: etwa 165 Zentimeter groß, ungefähr 25 Jahre alt, nackenlange, dunkelblonde Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt und einer Hose mit Blumenmuster, dunkler Sonnenbrille und dunkle Umhängetasche.

Frau vor dem Haus: etwa 170 Zentimeter groß, ebenfalls ungefähr 25 Jahre alt, korpulent, längere, rötlich gefärbte Haare. Zur Bekleidung ist außer einer Sonnenbrille nichts bekannt.

Mann vor dem Haus: etwa 185 Zentimeter groß, ungefähr 25 Jahre alt, schwarze, kurze Haare, korpulente Statur. Bekleidet war sie mit einem creme farbenen Oberteil und creme farbenen Hose und einer Sonnenbrille.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, denen die drei Personen im Bereich der Ekkehardstraße aufgefallen sind, oder die sonst Hinweise auf deren Identität geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell