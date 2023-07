Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unbekannter entzündet Lagerfeuer - Wiese gerät in Brand (22.07.2023)

Allensbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag auf einem Wiesenstück in der Nähe der Hinnengasse ein Lagerfeuer entzündet, das anschließend auf eine Wiese übergegriffen hat. Gegen 16.30 Uhr stellten Anwohner des in Richtung Bahnsteig gelegenen Wiesenstücks zunächst Brandgeruch und anschließend das Feuer auf der Wiese fest. Glücklicherweise gelang es den Brand, der bereits etwa 15 Quadratmeter Wiese in Mitleidenschaft gezogen hatte, zu löschen ehe sich dieser weiter ausbreiten konnte. Zeugen, die am Samstagnachmittag Verdächtiges im Bereich der Wiese an der Hinnengasse beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

