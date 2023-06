POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Wenden (ots) - Nachdem bereits am 06. Juni während der Geschäftszeit ein Einbruch in das Büro eines Discounters in der Hauptstraße durch das Personal verhindert werden konnte (wir berichteten), führte vermutlich eine ähnliche Vorgehensweise einige Tage später im gleichen Discounter zum Erfolg. Bislang unbekannte Täter hebelten vom Verkaufsraum die Tür zum Büro auf. Hier verschafften sie sich Zugang zu einem ...

mehr