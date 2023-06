Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Fahrer eines Kleinkraftrades flüchtet vor der Polizei

Finnentrop (ots)

Im Rahmen der Streife fiel einem Polizeibeamten am frühen Donnerstagmorgen (15.06.2023) ein Kleinkraftrad auf, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Ein 18-Jähriger aus dem Raum Finnentrop war um 7:40 Uhr mit dem Fahrzeug auf der L737 im Bereich Frettermühle unterwegs, als ihn der Beamte erblickte. Fast zur gleichen Tageszeit war der Fahrer dem Polizisten während dessen Freizeit bereits an gleicher Stelle tags zuvor aufgefallen. Unter anderem hatte der junge Mann hier die Aufmerksamkeit des Polizisten durch einen sog. "Wheelie" - also nur auf dem Hinterrad fahrend - auf sich gelenkt. Am Vortag konnte er sich jedoch noch unerkannt auf der L880 in Richtung Finnentrop entfernen. Nun allerdings folgte der Beamte dem Kleinkraftrad in der Absicht, den jungen Mann zu kontrollieren. Als dieser aber den Streifenwagen bemerkte versuchte er, sich durch eine Flucht unter anderem über Wald- und Wirtschaftswege einer Kontrolle zu entziehen. Hierdurch verlor der folgende Beamte zwar zunächst den Sichtkontakt, jedoch konnte der 18-Jährige wenig später durch polizeiliche Unterstützungskräfte im Bereich der Kalkwerkstraße angetroffen und angehalten werden. Hierbei stellte sich schließlich auch der Grund seiner Flucht heraus. Das Fahrzeug war nicht versichert und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem waren viele unzulässige technische Veränderungen an dem Zweirad vorgenommen worden. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell