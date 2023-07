Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Aquaplaning auf der Bundesstraße 27

eine Person leichtverletzt (24.07.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Ein leichtverletzter Autofahrer und rund 20.000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmittag gegen 12.30 Uhr auf der B 27 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim. Ein 38-jähriger VW Tiguan-Fahrer geriet vor der Anschlussstelle "Bad-Dürrheim Süd" wegen Aquaplaning ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam mit dem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Wassergraben zum Stehen. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Auto, an dem alle Airbags auslösten, entstand erheblicher Sachschaden. Ein Abschleppdienst musste den Wagen abtransportieren.

