Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in der Haydnstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag gegen 18:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Haydnstraße im Sindelfinger Osten ein. Mutmaßlich hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Untergeschoss des Wohnhauses durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume. Ob die Täter hierbei Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell