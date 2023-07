Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unbekannter streift geparkten Ford und fährt anschließend weiter - Polizei sucht Zeugen (24.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag, zwischen 12.00 Uhr und 14.45 Uhr, in der Hölderlinstraße ereignet hat. Ein Unbekannter streifte vermutlich bei der Vorbeifahrt einen bei der Fußgängerbrücke abgestellten schwarzen Ford Focus. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Angaben zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

