Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte beschädigen eine Schranke einer Tiefgarageneinfahrt- Hinweise erbeten (22.07.2023)

Spaichingen (ots)

Unbekannte haben am Samstag, im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 22 Uhr, während des "Primtalsommers" die Schranke an der Einfahrt zur Tiefgarage der Sparkassenfiliale auf der Hauptstraße, von der Bahnhofstraße herkommend, beschädigt und verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Täter rissen mutwillig die Schranke an der Befestigung ab und schoben das Schrankengehäuse mit dem Antrieb aus der Verankerung. Hinweise auf Verursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

