POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Scheibe eingeschlagen und geflüchtet- Zeugen gesucht (23./24.07.2023)

Neuhausen on Eck (ots) - Eine leicht verletzte Autofahrerin und insgesamt 6.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, auf der Hauptstraße passiert ist. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Fox war auf der Straße "Bei der Kirche" unterwegs und bog an der Einmündung zur ...

