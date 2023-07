Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L191, Lkr. Konstanz) Aquaplaning-Unfall auf der L191 - Profiltiefe regelmäßig überprüfen! (24.07.2023)

Singen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich auf der Landestraße 191 zwischen Singen und Hausen a.d. Aach ein Aquaplaning-Unfall ereignet. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse auf der L191 in Richtung Engen. Im zweispurigen Bereich geriet der auf der rechten Spur fahrende Daimler auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines links von ihm fahrenden Audi A3 Cabrio eines 66-Jährigen. Dieser drehte sich mehrfach ehe er zum Stillstand kam. Der Mercedes touchierte in der Folge die Leitplanke und blieb mit Totalschaden liegen. Um beide Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, kümmerten sich Abschleppdienste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem fest, dass die Hinterreifen des Mercedes lediglich noch eine Profiltiefe von 0,8 mm aufwiesen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei drauf hin, dass eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter Voraussetzung zur Teilnahme am Straßenverkehr ist. Allerdings bietet diese unterste Grenze nur noch einen Rest an Sicherheit!

Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit den Zustand Ihrer Reifen. Bei Sommerreifen empfiehlt sich eine Profiltiefe von etwa drei Millimeter, bei Winter- oder Ganzjahresreifen sollte das Profil mindestens vier Millimeter betragen!

Drunter wird´s kritisch - nicht nur im Winter bei Schnee und Matsch, sondern auch im Sommer bei plötzlichem Starkregen!

