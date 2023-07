Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Fäusten geschlagen - Bundespolizei ermittelt

Essen - Bochum (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (9. Juli) sollen zwei Männer einem anderen am Essener Hauptbahnhof eingeprügelt haben. Neben Schlägen sollen die Unbekannten sein T-Shirt gestohlen haben.

Gegen 17:30 Uhr informierten Angestellte eines Discounters die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine körperliche Auseinandersetzung. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 26-Jährigen, sowie zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Der syrische Staatsbürger gab an, dass er in der Filiale von zwei Unbekannten mit den Fäusten mehrfach gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen worden sei. Dabei sollen diese ihm sein T-Shirt entwendet haben. Anschließend seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zudem soll einer der Tatverdächtigen den Mann und seine Familie zuvor in arabischer Sprache beleidigt haben. Dies habe der 26-Jährige dann auf Deutsch wiederholt. Die entstandene Diskussion sei dann von einem 27-jährigen Angestellten beendet worden, indem er die Beteiligten der Räumlichkeit verwies. Vor dem Geschäft sollen die Unbekannten dann auf den Bochumer gewartet und ihn mit Schlägen attackiert haben. Der 26-Jährige sei daraufhin zurück in die Filiale geflüchtet. Die Männer seien ihm jedoch gefolgt und haben ihn dann mit den Fäusten angegriffen.

Der Geschädigte wies Prellungen am Hinterkopf auf, eine ärztliche Versorgung lehnte er jedoch ab. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung, Raub und Beleidigung ein.

