BPOL NRW: Taschendiebstahl auf der Rolltreppe verhindert

Münster (ots)

Einen Diebstahl aus ihrem Rucksack hat eine Frau im Hauptbahnhof Münster verhindern können. Ihr Mann hielt die Täterin bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Am Samstagnachmittag (8. Juli) fuhr das Ehepaar mit der Rolltreppe zum Bahnsteig hinauf, als sich jemand von hinten am Rucksack der Frau zu schaffen machte. Die Geschädigte bemerkte eine Hand in ihrem Rucksack. Ihr Ehemann sprach die Frau an, die zu fliehen versuchte. Der 70-Jährige verfolgte die Frau und hielt sie bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei fest. Die in Wuppertal wohnende 36-Jährige mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Gegen sie lagen bereits wegen gewerbsmäßigen Diebstahls umfangreiche Erkenntnisse vor. Weiteres Beutegut wurde bei ihr jedoch nicht gefunden. Durch die Aufmerksamkeit ihres Opfers wurde ein Diebstahl verhindert. Die Tathandlung wurde auf Videobildern beweissicher aufgezeichnet.

