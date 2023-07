Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einstecken und gehen ohne zu zahlen: Bundespolizei nimmt zwei Ladendiebe fest

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Wochenende (7./ 9. Juli) nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof gleich zwei Ladendiebe fest, welche in einer Parfümerie versucht hatten, Beute zu machen. In beiden Fällen hielten die Ladendetektive die Tatverdächtigen fest und informierten die Bundespolizei. Anschließend klickten die Handschellen.

Freitagabend gegen 18 Uhr steckte sich ein 53-jähriger Georgier einen Parfümflacon in die Jackentasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und holte die Bundespolizei zur Hilfe. Die Einsatzkräfte sicherten die Videoaufzeichnungen und stellten beim Abgleich der Daten fest, dass sich der Mann zusätzlich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt. Sie nahmen ihn fest und führten ihn einem Richter zur Entscheidung vor - Haft. Am Sonntag gegen 17:30 Uhr ein ähnlicher Fall: Ein 39-Jähriger aus Marokko versteckte zwei Parfümtester in seiner Jacke und wollte das Geschäft ebenfalls ohne Zahlung verlassen. Doch auch hier griff der Ladendetektiv ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizisten zurück. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Diebstahls und nahmen den Mann vorläufig fest. Auch er soll heute einem Haftrichter bzw. einer Haftrichterin vorgeführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell