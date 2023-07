Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aus mutmaßlichem Dieb entpuppt sich ehrlicher Finder - Bundespolizei im Einsatz

Bonn (ots)

Am Abend des 07.07.2023 bat ein Reisender die Bundespolizei in Bonn um Hilfe. Er habe sein Gepäck am Bonner Hauptbahnhof liegen lassen, welches danach vermutlich gestohlen wurde. Dank der guten Zusammenarbeit des Bundespolizeireviers in Bonn; der Bundespolizeidirektion Frankfurt Flughafen sowie der Landespolizei in Remagen erhielt der Hilfesuchende seine Wertgegenstände zurück.

Freitag, gegen 23:00 Uhr: Ein Vertreter der Vereinten Nationen wurde auf der Wache der Bundespolizei in Bonn vorstellig und erklärte, er habe sein Gepäck am Bahnsteig des Bonner Hauptbahnhofs liegen lassen. Als er dies bemerkte, sei der Rucksack nicht mehr da gewesen. Darin befanden sich unter anderem ein hochwertiger Laptop und sein Laissez-Pass. Damit wollte er am nächsten Tag vom Frankfurter Flughafen nach Mosambik fliegen. Die Streife der Bundespolizei vermutete einen Diebstahl. Durch eine Videoauswertung erkannten die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, dass ein unbekannter Mann das Gepäck an sich nahm und in die RE5 Richtung Koblenz stieg. Die Einsatzkräfte nahmen telefonisch Kontakt zu den Kollegen des Frankfurter Flughafens auf, ursprünglich um nach Ersatzdokumenten für den 53-Jährigen zu fragen. Dabei ergab sich jedoch, dass die Frankfurter von Kollegen der Landespolizei in Remagen über ein derartiges Gepäckstück mit identischem Inhalt informiert wurden. Unverzüglich hielten die Bonner Polizistinnen und Polizisten Rücksprache und siehe da, es handelte sich tatsächlich um das Gepäckstück mit gesamtem Inhalt des auf der Wache anwesenden Reisenden.

Die Kräfte begleiteten den Diplomaten zum Zug nach Remagen, wo er seine persönlichen Gegenstände und seine Dokumente in Empfang nehmen sollte. Durch den ehrlichen Finder und die gute Kommunikation zwischen den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ist es ihm nun möglich, seinen Flug nach Mosambik anzutreten.

