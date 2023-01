Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 06. Januar 2023, zwischen 13.30 Uhr und 14.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in Essen (Oldenburg), Lange Straße, die rote Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche einer 75-jährigen Frau aus Essen (Oldenburg). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg), Tel.: 05434-92470-0 entgegen.

Löningen - Unterschlagung von Bargeld

Am Mittwoch, 11. Januar 2023, um 16.45 Uhr, hob eine 46-jährige Frau aus Löningen bei einer Bank in der Tabbenstraße Bargeld am EC-Automaten ab. Sie vergaß jedoch, das Geld an sich zu nehmen. Als sie wenige Minuten später zurückkehrte, war das Geld nicht mehr da. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, kam es gegen 04.25 Uhr auf der Bunner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 34-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Börger befuhr die Bunner Straße in Fahrtrichtung Lastrup. Im Streckenverlauf kam ihm ein Lkw bzw. eine Sattelzugmaschine entgegen. Im Begegnungsverkehr touchierten die jeweils linken Außenspiegel der beteiligten Fahrzeuge, wodurch der Außenspiegel vom LKW des 34-Jährigen beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der andere unfallbeteiligte LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, wurde gegen 22.40 Uhr in der Warthestraße ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Halen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 Promille. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, wurde um 20.20 Uhr auf der Bether Straße ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 24-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Gegen 21.00 Uhr wurde in der Soestenstraße ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei ihm ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urin-Vortest verlief positiv. In seinem Fahrzeug, sowie auch in den persönlichen Gegenständen seines 18-jährigen Beifahrers, wohnhaft in Cloppenburg, konnten zudem Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Diese wurden sichergestellt. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den 18-jährigen Cloppenburger wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell