Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

LKW rutscht in Graben, Fahrer schwer verletzt

Kalkar-Kehrum (ots)

Am Mittwoch (10. Mai 2023) gegen 11:20 Uhr war ein 46-Jähriger aus Duisburg in einem Lastkraftwagen (12 Tonnen LKW) auf der Römerstraße in Richtung Uedemer Straße unterwegs. Als er nach links auf die Uedemer Straße abbiegen wollte, rutschte er - vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit - beim Abbiegen von der Fahrbahn. Der LKW kam schräg auf der rechten Seite liegend im Straßengraben neben der Uedemer Straße zum Stillstand. Der 46-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und konnte das Fahrerhaus nicht selbstständig verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Fahrzeug, während Rettungskräfte sich schon um ihn kümmerten. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend in eine Klinik. Die Uedemer Straße war für die Unfallaufnahme und die Bergung des LKW bis 14:15 Uhr gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell