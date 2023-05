Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach mehrmaligem Tankbetrug: Wer kennt diesen Mann?

Emmerich-Elten (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betankte in vier Fällen im August und September 2022 in Emmerich-Elten an der Tankstelle am Kattegatweg sein Fahrzeug, einen schwarzen Citroen C1, ohne die Rechnung zu begleichen. Bei Tatausübung wurden wechselnde, jeweils entwendete Kennzeichen benutzt.

Die Bilder des Tatverdächtigen sind unter diesem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/105342

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes auf den Bildern machen? Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell