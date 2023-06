POL-PDPS: Zweibrücken - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - vermutlich durch Wurf eines unbekannten Gegenstands

Pirmasens und Ruppertsweiler (ots) - Zwischen Samstag, 14:15 Uhr, und Sonntag, 10:40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen in Höhe Husterhöhstraße 2 in Pirmasens geparkten, weißen Fiat 500. Aufgrund des Schadensbildes müsste das unfallflüchtige Fahrzeug rechtsseitig beschädigt und rot sein. Die Schadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Am Sonntag, zwischen 00:00 und 09:00 Uhr, wurde ein in Ruppertsweiler vor der ...

mehr