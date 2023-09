Polizei Köln

POL-K: 230910-1-K Mit Haftbefehl gesuchter Mann in Ehrenfeld festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Samstagabend (9. September) einen mit Haftbefehl gesuchten Räuber (44) in Köln-Ehrenfeld festgenommen. Nach einem Hinweis haben Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei den Gesuchten gegen 21.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Neptunplatzes gestellt. Der bosnisch-herzegowinische 44-Jährige soll ein Mitglied der kriminellen Organisation "Pink Panther" sein. Da nicht auszuschließen war, dass der Gesuchte bewaffnet gewesen sein könnte, wurde der Bereich am Neptunplatz und anliegende Straßen für etwa eine Stunde gesperrt. (ph/de)

