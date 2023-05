Darmstadt (ots) - Kriminelle beschmierten in der Nacht zum Sonntag (7.5.) am Karolinenplatz einen Weinstand mit Graffiti und steckten anschließend einen dortigen Bauzaun in Brand. Die Täter verursachten nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu dem Sachverhalt werden vom ...

mehr