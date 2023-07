Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Diebstahl aus Baucontainern

Ludwigsburg (ots)

Maschinen und Geräte im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter als sie zwischen Freitagmittag (21.07.2023) und Montagmorgen (24.07.2023) in zwei Baucontainer einbrachen. Die Container gehören zu einer Baustelle in der Schloßgartenstraße in Ditzingen-Schöckingen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

