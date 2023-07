Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Verkehrsteilnehmer und einem Sachschaden von rund 14.000 Euro kam es am Montag (27.07.2023) gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 1073 (Calwer Straße) im Bereich zur Ausfahrt der Bundesstraße 464 in Böblingen. Ein 78-jähriger Dacia-Lenker befuhr die Ausfahrt der Bundesstraße 464 und wollte bei grünzeigender Ampel nach links auf die Landesstraße 1073 in Richtung Dagersheim auffahren. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger VW-Lenker die Landesstraße 1073 in Richtung Böblingen. Mutmaßlich bei rotzeigender Ampel fuhr der 32-Jährige in den Einmündungsbereich ein und kollidierte mit dem Dacia des 78-Jährigen. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Der 78-Jährige Dacia-Lenker wurde zu weiteren Behandlungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell