POL-LB: Böblingen: Farbschmierereien an zwei Schulgebäuden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (23.07.2023) gegen 21:10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hermann-Schnaufer-Straße in Weil der Stadt ein Vorfall, bei dem ein 33-jähriger Mann von noch unbekannten Angreifern schwer verletzt wurde. Der 33-Jährige hatte sich mit Freunden auf eine Mauer im Bereich des Parkplatzes gesetzt und dort Alkohol ...

mehr