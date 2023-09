Polizei Köln

POL-K: 230912-1-K Fußgänger von Bagger erfasst und tödlich verletzt

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (12. September) ist ein Fußgänger (28) auf der Deutz-Kalker-Straße in Köln-Deutz von einem Bagger erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Zeugenaussagen war er gegen 8.20 Uhr über die Straße gerannt und von der Arbeitsmaschine erfasst worden, die in Richtung Gummersbacher Straße fuhr. Rettungskräfte brachten den 45 Jahre alten Fahrer aufgrund eines Schocks in eine Klinik.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert aktuell die Spuren. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Deutz-Kalker-Straße ab der Eitorfer Straße und der Betzdorfer Straße gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/de)

