Polizei Köln

POL-K: 230911-4-LEV 7-Jähriger missbraucht - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Am Samstag (9. September) hat die Polizei Köln einen 44 Jahre alten Mann aus Leverkusen wegen des dringenden Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines 7-jährigen Jungen an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Rheindorf festgenommen.

Der 44-Jährige steht im Verdacht, den Jungen unter einem Vorwand von einem Grillfest in seine Wohnung gelockt, sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen und ihn nackt fotografiert zu haben.

Der Beschuldigte schweigt zu den Tatvorwürfen. Die Auswertung der in seiner Wohnung beschlagnahmten Datenträger dauert an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat ein Richter des Amtsgerichts Köln am Sonntag (10. September) Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell