FW-MH: Brand bei der MEG

Am heutigen Sonntagmorgen um 07:55 Uhr löste die Brandmeldeanlage an der MEG aus. Unverzüglich entsandt die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim den Löschzug der Feuerwache 1 zur Pilgerstraße. Vor Ort konnte schnell eine Rauchentwicklung und kurze Zeit später auch Flammenbildung innerhalb einer der Hallen festgestellt werden. Sofort wurden die Löschmaßnahmen eingeleitet. Mittels Tanklöschfahrzeug wurden die circa 40 Tonnen Müll abgelöscht bzw. mit Wasser benetzt, so dass das Feuer sich nicht ausbreiten konnte. Nachdem das Gebäude durch die vorhandene Rauchableitung entraucht werden konnte, wurde das Brandgut durch einen Radlader der MEG aus der Halle entfernt. Dabei wurden noch einzelne Glutnester abgelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Anschließend wurde die Einsatzstelle dem Betreiber übergeben. Insgesamt dauerte der Einsatz circa 2 Stunden. Während der gesamten Einsatzdauer wurde der Grundschutz durch die Freiwillige Feuerwehr Broich gesichert. (ME)

