Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

Kircheib (ots)

Am Samstag, den 29.07.2023 wurde der Polizei in Altenkirchen gegen 08:10 Uhr mitgeteilt, dass es in Kircheib offensichtlich zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle gekommen ist. Bei der Einsatzörtlichkeit handelte es sich um die Verkehrsinsel am Ortseingang in der Hauptstraße (B 8) aus Richtung Altenkirchen kommend. Ein, bis dato nicht bekannter Kraftfahrzeugführer, befuhr mit seinem Fahrzeug die B8, vermutlich aus Richtung Altenkirchen kommend. An der zuvor genannten Verkehrsinsel überfuhr dieser den Fahrbahnteiler und kollidierte dabei mit dem dort befindlichen Verkehrszeichen. Durch die Kollision entstand an der Verkehrsinsel ein Sachschaden in Höhe von etwa 500, -- Euro. Anstatt seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de entgegen.

