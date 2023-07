Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 30.07.2023

Betzdorf (ots)

Gebhardshain

Einbruchdiebstahl in der Nacht zum 29.07.23, 07.00 h, in Gebhardshain, Raiffeisenstraße Bislang unbekannte Täter hebelten am dortigen Raiffeisenmarkt ein Fenster mit brachialer Gewalt auf, drangen in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Gelder aus der Kaffeekasse der Mitarbeiter. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200.-EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte unter 02741/926-0.

Hövels

Verkehrsunfallflucht am 28.07.23, 11.15 h, Ortsausgang Wallmenroth, B 62 Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 62 aus Richtung Wallmenroth kommend in Fahrtrichtung Hövels, als ihr Ortsausgangs am Dasberg in einer Linkskurve ein heller Transporter auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam und sie nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug der 77-jährigen in Höhe von ca. 6.000.-EUR. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Dickendorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 29.07.2023, 17.18 h, in Dickendorf, K 188 Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K 118 aus Dickendorf kommend in Fahrtrichtung Elben, als er unmittelbar nach einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 24-jährige blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000.-EUR.

Elkenroth

Sachbeschädigung sowie Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten am 29.07.23, 21.50 h, in Elkenroth, Hachenburger Straße Ein 23-jähriger bereits polizeibekannter Mann schlug zunächst die Verglasung eines Badezimmerfensters an einem Mehrfamilienhaus ein, um seine Freundin zu besuchen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, verhielt er sich zunehmend aggressiv und musste im Folgenden zu Boden gebracht und gefesselt werden. Sowohl ein Polizeibeamter als auch der 23-jährige wurden bei der Aktion leicht verletzt. Während dessen bedrohte und beleidigte der Mann die Polizeibeamten im üblichen Jargon. Nun wurden weitere Strafanzeigen gegen den 23-jährigen gefertigt.

Rosenheim

Körperverletzung am 30.07.23, 02.18 h, in Rosenheim, Festzelt Auf der Kirmes in Rosenheim kam es in der Nacht zwischen einem 26- und einem 20-jährigen Mann zum Streit in dessen Verlauf der 26-jährige dem Kontrahenten eine Kopfnuss verpasste. Dabei brach dem 20-jährigen ein Stück Zahn ab und es gab eine blutige Nase. Der Grund des Streites muss noch näher ermittelt werden. Eine Strafanzeige gegen den Aggressor folgt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell