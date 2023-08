POL-GM: Verkehrsunfall mit verletztem und alkoholisiertem Radfahrer

Wiehl (ots) - Am Freitagabend (11. August) brannten zwei auf einem Firmenparkplatz abgestellte Autos in der Marienfelder Straße. Nachbarn waren gegen 22.30 Uhr von einem lauten Knall aufgeschreckt worden. Als sie nachschauten, sahen sie einen brennenden Wagen und riefen die Feuerwehr und die Polizei. Eine Mercedes Limousine brannte fast vollständig aus. Ein zweiter Wagen, ein Porsche Carrera, der in der Nähe des Mercedes parkte, wies Brandspuren an einem Reifen auf. ...

