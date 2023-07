POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofes Altenkirchen

Buchholz (WW) (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in eine Firma in der Asbacher Straße in Buchholz (WW) eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam zwei Türen des Gebäudekomplexes und durchsuchten delikttypisch die Räumlichkeiten. Aus einem Büro entwendeten sie eine Geldbörse mit einem geringen Geldbetrag. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei ...

mehr