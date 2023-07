POL-PDNR: Zahlreiche Verkehrsverstöße bei einer Kontrollstelle geahndet

Daaden (ots) - Am 13.07.2023 gegen 18:30 Uhr geriet ein ca. 50qm großes Hangstück unmittelbar angrenzend an das Waldgebiet oberhalb der Straße "Am Hasenberg" in Daaden aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand konnte glücklicherweise schnell durch alarmierte Feuerwehrkräfte gelöscht werden, im Rahmen einer Anwohnerbefragung durch Beamte der Polizei Betzdorf ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass möglicherweise Kinder oder Jugendliche für den Brand ...

mehr