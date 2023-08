Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit getötetem Fahrradfahrer und schwerverletztem Motorradfahrer in Bergneustadt-Belmicke

Bergneustadt (ots)

Am 13.08.2023 gegen 14:20 Uhr befuhren ein 64-jähriger Fahrradfahrer und ein 68-jähriger Motorradfahrer die K36 von Benolpe kommend in Richtung Belmicke. Im Bereich des Abzweigs zur Peter-Butz-Straße kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache miteinander. Beide Fahrer kamen dabei zu Sturz. Der Fahrradfahrer erlitt schwerste Verletzung und verstarb noch an der Unfallstelle trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein spezielles Spurensicherungsteam zur Unfallstelle entsandt.

