Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 59-jähriger Kradfahrer am Freitag (11. August) bei einem Unfall auf der L338 zugezogen. Der Kradfahrer aus Wiehl fuhr gegen 19.30 Uhr auf der L338 aus Marienberghausen kommend in Richtung Drabenderhöhe. Der Verunglückte gab an, dass er in einer Linkskurve einem Tier ausgewichen war. Daraufhin geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Krankenwagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

