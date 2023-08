POL-GM: Wertgegenstände an Betrüger übergeben

Radevormwald (ots) - In der Wülfringstraße in Dahlerau sind am Donnerstag (10. August) Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr kletterten die Täter über eine Mülltonne auf ein Vordach des Hauses und gelangten so an ein unverschlossenes Fenster im ersten Stock. Durch dieses Fenster stiegen sie in die Wohnung ein und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. ...

