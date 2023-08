Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Unfälle mit Zweirädern

Oberbergischer Kreis (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagabend (10. August) in Waldbröl ein 53-jähriger Pedelecfahrer zugezogen. Gegen 20:40 Uhr fuhr der Nümbrechter mit seinem Rad auf der Straße "Eulenflucht", stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Da der Verdacht besteht, dass er unter Alkoholeinfluss unterwegs war, musste er eine Blutprobe abgeben.

Auf dem Breidenbacher Weg in Nümbrecht hat am Donnerstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, eine 54-jährige Gummersbacherin die Kontrolle über ihr Motorrad verloren. Sie prallte gegen die Leitplanke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Leichlingen. Gegen 17:15 Uhr fuhr er aus Richtung Lindlar kommend auf der L 299 in Fahrtrichtung Obersteeg. Ein 60-jähriger Mann aus Kürten näherte sich mit seinem Auto auf der K 38 aus Richtung Hohkeppel kommend und beabsichtigte an der Kreuzung K38/L299 die Kreuzung geradeaus zu überqueren, um seine Fahrt in Richtung Müllemich fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell