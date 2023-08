LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat- Zeugensuche

Leina (Landkreis Gotha) (ots) - Am 01. August befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Skoda die K14 von Leina in Richtung Cumbach, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Pkw fuhr in die entgegengesetzte Richtung. In einer dort befindlichen Kurve gelangte der Unbekannte auf die Gegenfahrbahn, sodass es zur Kollision der Außenspiegel der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte ...

