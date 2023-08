Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Saatgut entwendet- Zeugensuche

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich widerrechtlich auf das Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in der Gothaer Straße in Mühlberg. Anschließend drangen der oder die Täter in eine dort befindliche Halle ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen 70 Säcke Saatgut. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Augenscheinlich benutzten der oder die Unbekannten ein Fahrzeug zum Abtransport des Beuteguts. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 16.00 Uhr und heute Morgen, 07.00 Uhr verübt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0206641/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

