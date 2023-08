Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto brennt komplett aus

Wiehl (ots)

Am Freitagabend (11. August) brannten zwei auf einem Firmenparkplatz abgestellte Autos in der Marienfelder Straße. Nachbarn waren gegen 22.30 Uhr von einem lauten Knall aufgeschreckt worden. Als sie nachschauten, sahen sie einen brennenden Wagen und riefen die Feuerwehr und die Polizei. Eine Mercedes Limousine brannte fast vollständig aus. Ein zweiter Wagen, ein Porsche Carrera, der in der Nähe des Mercedes parkte, wies Brandspuren an einem Reifen auf. Verletzte gab es keine. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

