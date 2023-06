Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Polizei beendet Kontrollwoche - Fokus Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Osnabrück, Lingen, Meppen, Papenburg, Emden, Leer, Aurich (ots)

Im Rahmen der vom 14.-20.06. durchgeführten Kontrollwoche, setzte die Polizeidirektion Osnabrück ihren Fokus auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Mehr als 150 Polizistinnen und Polizisten kontrollierten in dem genannten Zeitraum 1414 Fahrzeuge. Dabei konnten bei den Kontrollen, welche vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln stattfanden, 42 Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol und 43 Verstöße in Zusammenhang mit Drogen festgestellt werden. 14 sonstige Drogenfunde sowie eine aufgefundene Schusswaffe zählten ebenfalls mit in die Statistik. Doch damit nicht genug: 33 weitere Straftaten, mussten die Polizistinnen und Polizisten zu Protokoll nehmen. Auch das Versteckspiel der drei Personen, welche zur Fahndung ausgeschrieben waren, konnten die Beamten beenden. "Die festgestellten Verstöße haben mal wieder gezeigt, wie wichtig eine gute Verkehrssicherheitsarbeit ist. Wer am Straßenverkehr teilnimmt, muss fit sein. Da haben Alkohol und Drogen nichts zu suchen," so Malte Hagspihl, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück.

Die Kontrollwoche fand im sogenannten RoadPOL-Verbund statt. Dieser stellt den Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der EU dar. Durch gemeinsame Aktionen sollen die europaweit häufigsten Unfallursachen bekämpft werden. Weitere offene und verdeckte Kontrollaktionen werden regelmäßig durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell