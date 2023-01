POL-PPKO: 92-Jährige aus Halsenbach aufgefunden

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 04.01.2023 gegen 11 Uhr erschien ein stark alkoholisierter 50-Jähriger mit seinem Fahrrad an der Pforte des Polizeipräsidiums. Dort gab er gegenüber dem Mitarbeiter an, dass er einen Vernehmungstermin bei der Bundespolizei hätte. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam es hier augenscheinlich zu einem Missverständnis. Als die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Koblenz 1 dann die ...

mehr