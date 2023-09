POL-K: 230912-3-K Rollerdiebe auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots) - Am Montagmorgen (11. September) ist auf dem Salierring in der Kölner Südstadt eine 81 Jahre alte Fußgängerin von einem Rennradfahrer (22) angefahren worden. Mit Kopfverletzungen brachten Rettungskräfte die Frau in eine Klinik, wo sie trotz intensivmedizinischer Versorgung am Montagabend (11. September) starb. Ersten Zeugenaussagen zufolge hatte die Seniorin gegen 8.25 Uhr bei "Grün" eine ...

mehr