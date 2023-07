LPI-GTH: Alkoholisierter Radfahrer festgestellt

Eisenach (ots) - Eine 47-jährige VW-Fahrerin wollte gestern Nachmittag von der Straße Mariental nach rechts in Richtung Prinzenteich abbiegen. Eine dahinter befindlicher Suzuki (w/33) verlangsamte verkehrsbedingt die Fahrt, was wiederum eine dahinter fahrende 55-Jährige zu spät bemerkte. Die Motorradfahrerin fuhr auf und wurde leicht verletzt. Die 33-Jährige im Suzuki musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

