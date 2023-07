Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Don't drink and drive - Alkoholfahrt mit Folgen

Landstraße 1030 - Landkreis Gotha (ots)

Am Abend des 15.07.2023 wurde hiesiger Polizeidienststelle ein Unfall gemeldet. Zwischen Goldbach und Gotha war ein Fahrzeug mit einem Baum kollidiert und hatte sich in der weiteren Folge überschlagen. Der männliche Fahrer verletzte sich hierbei am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Ursache für den Unfall setzte er durch erheblichen Alkoholgenuss vor Fahrtantritt selber. 1,65 Promille zeigte das Gerät der Beamten vor Ort. So erwartet den Fahrer neben Kopfschmerzen als Folge des Unfalls nun auch ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (jk)

