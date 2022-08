Polizei Köln

POL-K: 220818-2-K Jugendliche mit Schreckschusspistole bedroht

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Mittwochabend (17. August) einen 43-jährigen Tatverdächtigen vor einem Supermarkt auf der Merheimer Straße in Köln-Nippes gestellt, der kurz zuvor zwei Jugendliche (14, 17) mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Die mit ballistischer Schutzausstattung ausgerüsteten Polizisten hatten den Mann gegen 20.45 Uhr beim Verlassen des Geschäfts überwältigt und die geladene Schreckschusswaffe, einen Schlagring sowie Heroin in seinen Taschen gefunden und sichergestellt.

Laut Zeugenaussagen soll der unter der Wirkung von Drogen und Alkohol stehende 43-Jährige in einem Aufzug an der Bahnhaltestelle Neusser Straße/Gürtel dem 14-Jährigen die Waffe vor die Stirn gehalten und diese durchgeladen haben. Währenddessen hatte er die Zwei zum Aussteigen aufgefordert. Anschließend sei er in den Supermarkt gelaufen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell