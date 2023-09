Polizei Köln

POL-K: 230912-6-K Zeugenaufruf nach Einbruch in Geißbockheim des 1. FC Köln

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in das Geißbockheim des 1. FC Köln am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Köln Zeugen.

Unbekannte hatten nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zu Samstag (9. September) eine Tür aufgehebelt und in dem Vereinsheim Spielertrikots und Trainingsjacken, eine Bluetooth-Musikbox sowie mehrere Kameras entwendet. Bereits eine Woche zuvor soll es nach Vereinsangaben einen Einbruchsversuch an gleicher Stelle gegeben haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, dem Verbleib der Beute oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 52 zu melden. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell